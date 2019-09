Droonirünnakud Saudi Araabia naftarajatiste pihta saatsid naftahinnad lakke

Donald Trumpi administratsioon süüdistab rünnakutes Iraani ja Trump säutsus pühapäeval Twitteris, et USA «on valmis tegutsema». Samas lisas ta, et nad ootavad ära kuningriigi arvamuse selle kohta, mida tuleks täpsemalt edasi teha.

Hetkel pole täpselt teada, kui tugevalt on globaalne tootmine mõjutatud, sest saudid pole naftarajatiste olukorra kohta eriti infot jaganud. Aramco on tuntud salatsemise poolest. Mitmete meediaväljaannete sõnul käivad naftarajatiste juures endiselt suured põlengud, mida pole suudetud kustutada. Saudi võimud väidavad samas, et olukord on kontrolli all.