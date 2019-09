Absurdne olukord: põllumaa saab vanematelt kätte vaid FIEna

Maareformi seadus ütleb, et kui talupidaja või põllumees ei soovi ega jõua enam tegevust jätkata, võib ta piltlikult öeldes põllud ja heinamaad kas sugulastele või lastele edasi kasutada anda. Selle eesmärk on ühelt poolt hoida elu maapiirkonnas ning teiselt poolt säilitada põllumajandusliku tootmise järjepidevust perekonnas. Ehk et lapsed võtaks vanemate elutöö üle.

Ometi on siin ette veeretatud takistused, kuna põllumaa saab pereliikmele pärandada üksnes tingimusel, et uus omanik on FIE. Samas on teada, et FIEde arv on viimastel aastatel järjepidevalt kukkunud, kuna nende maksukoormus on kõrgem. Seetõttu eelistatakse ettevõtlusvormina pigem osaühingut. Kuid OÜ omanikuna maa kasutusõigust sulle ei anta.