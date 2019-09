IKEA vastab kriitikale: see, mida Eestis teeme, on harukordne

Eesti e-kaubanduse Liidu tegevjuht Tõnu Väät kirjutas eile Postimehes, et ehkki IKEA Eesti turule tulek on iga tervitatav, on sisustusfirma mitmeid möödalaske teinud.

Näiteks kritiseeris ta, et IKEAst tellitud kauba ooteajad on liiga pikad, kohati isegi mitu nädalat. IKEA Baltikumi kommunikatsioonijuht Renata Dante vastas, et kuna klientide huvi on olnud oodatust suurem, võivad ajutiselt jõuda tellimused kohale väikese viivitusega. «Töötame olukorra parandamise ja kiirema tarneaja nimel,» lubas ta.

Järgmisena juhtis Väät tähelepanu krõbedatele kojukande tasudele, mis on 30-90 eurot. Dante vastas, et nad püüavad tagada konkurentsivõimelisi hindu. Ta juhtis tähelepanu, et Tallinna väljastuspunkti on kauba tellimine tasuda. «See on harukordne võimalus IKEA praktikas, kuna paljudes teistes IKEA riikides ei pakuta kauba tasuta kohaletoimetamist,» rõhutas ta.

Küll aga tuleb kliendil tasu maksta selle eest, et mööbel jõuaks Peterburi teel asuvast väljastuspunktist tema koju. Kojuveo hinnad kuni 500 kilogrammiste tellimuste puhul algavad 19,99 eurost Tallinna piires. Näiteks Võrru maksab kauba transport aga pea 70 eurot.

Dante lisas, et transporditasu hõlmab kauba käitlemist, vedu ning kohaletoimetamist kuni 5. korrusele. «Hetkel on veel vara öelda, kas lisame ka teisi kohaletoimetamise võimalusi. Analüüsime pidevalt oma klientide vajadusi ning reageerime vastavalt,» lisas ta.

Väät juhtis veel tähelepanu, et IKEA e-poes saab maksta vaid deebet- või krediitkaardiga, kuid mitte pangalingiga, mida eestlased eelistavad ja kasutavad. Dante vastas, et nad on teadlikud, et on sellest teadlikud. «Hetkel hindame võimalust lisada pangalingid võimaliku makseviisina olemasolevale maksevõimalusele,» märkis ta.

IKEA avas hiljuti Eestis e-poe ning rajas Tallinna väljastuspunkti koos näidistesaaliga. Ühtlasi sai Eestist esimene riik, kuhu IKEA sisenes esmalt digitaalselt ja avas enne füüsilise poe olemasolu e-poe.