Erik Orgu firmad teenivad kadestamisväärset kasumit

Muuhulgas poliitikas kätt proovinud Orgule kuulub äriregistri andmetel kuus ettevõtet, üks neist on küll likvideerimisel. Juhatuse liige on ta viies firmas. Kõik tema ettevõtted tegelevad toitumiskavade ja koolituste pakkumisega.

Orgu suurim firma on konkurentsitult OÜ Dietless, mis pakub veebi kaudu kaalulangetamiseks mõeldud personaalset toitumiskava. Kui 2017. aastal oli ettevõte veel miinuses, siis mullu teenis see poole miljonilise käibe juures veidi üle 200 000 euro kasumit, mis on väga korralik tulemus.

Majandusaasta aruandest selgub, et Orgu nõu hinnatakse terves maailmas. Toitumiskavadele leidus ostjaid nii Euroopa Liidus, aga ka Venemaal, Austraalias ja Uus-Meremaal. Suurim tulu tuli siiski Eestist, Soomest ja Norrast.

Osaühingus töötas läinud aastal keskmiselt neli inimest, kelle keskmine palk oli kuus ligikaudu 655 eurot. Orgu ise maksis endale palka 5760 eurot, aga seda terve aasta peale. Tegutsemisaja jooksul on Dietlessi arvele kogunenud üle 336 000 euro jaotamata kasumit.

Orgu teine aktiivsem ettevõte on Erik Orgu Consulting OÜ, mis pakub tervisliku toitumise teemalisi koolitusi ja aitab valida treeningkava. Firma teenis pea 40 000 eurose käibe juures sama palju kasumit. See tähendab, et kulusid Orgu firmal ei olnudki.

Orgu toitumiskavade tunnuslause on «elu ilma dieedita». Kodulehel pakub tema ettevõte kolme tasulist toitumiskava paketti, mille hinnad algavad 8,99st ja lõpevad 14,49 euroga kuus.