Toyota arendab autot, mis sõidab igavesti

Kui panna kokku maailma parimad päikesepaneelid, efektiivseimad akutehnoloogiad ja kõva hulk teadus- ja arendustööd, on vähemalt teoreetiliselt võimalik luua tulevikus auto, mis sõidab igavesti, leiab Toyota arendustiim, vahendab Bloomberg.

Isegi kui elektriautod võtavad peagi sisepõlemismootoriga autodelt turu üle, mis on järjest tõenäolisem, jääb endiselt õhku küsimus, kui kiiresti ja ulatuslikult suudetakse kõrvale tekitada laadimisvõrgustik ehk piisav hulk kohti, kus elektriautot laadida saaks.

Päikesepaneelidest saadud jõul sõitva auto eelis olekski see, et ta on sõltumatu laadimisvõrgustikust, mis lonkab mitut jalga, leidis Toyota projektimänedzer Koji Makino. Päike särab taevas ju täiesti tasuta ja kui suudetakse luua piisavalt võimas akutehnoloogia, mis energiat talletaks, tooks see autotööstusse revolutsiooni.

Samas ei ole igiliikurist auto kaugeltki valmis ja nõuab väga palju teadus- ja arendustegevust, samuti katsetamist. Praegu on arendajad veendumusel, et selline sõiduk ei jõua vähemalt järgmise kümnendi jooksul massidesse, kuna probleeme, mida lahendada, on lihtsalt liiga palju.

Seni on Toyota koostöös Jaapani tehnoloogiahiiu Sharpi ja riikliku arendus- ja teadusorganisatsiooniga NEDO testinud Toyota Priust, mis on kaetud päikesepaneelidega ja mis suudab iseseisvalt sõita umbes 5-6 kilomeetrit. Selline auto suudab end laadida vaid parkides ehk liikumatult olles.

Siiski on tegemist suure sammuga edasi, kuna Sharp on suutnud arendada paneelid, mis suudavad päikeseenergiast omandada 34 protsenti. Praegu on turul saada paneelid, mille efektiivsusnäitajad on 20 protsendi peal. Sharpi paneel on üliõhuke, 0,03 millimeetrit, mistõttu saab seda kanda pea igale poole. Toyota Priuse demoauto on kaetud 1100 visiitkaardi suuruse paneeliga, mis on hirmkallid.