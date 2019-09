Kreeka tahab võla ennetähtaegselt tagasi maksta

«Ma tervitan säärast varast tagasimakset väga lihtsal põhjusel: see suurendab Kreeka riigivõla jätkusuutlikkust,» sõnas Euroopa Stabiilsusmehhanismi (ESM) juht Klaus Regling.

Regling lisas, et kui esitatakse ametlik palve, siis võtab selle heakskiitmine umbes kaks kuud.

ESM, mille nõukokku kuuluvad 19 euroala riigi rahandusministrid, on Kreeka suurim võlausaldaja.

Sestsaadik on Ateena läbi viinud valusaid reforme vastutasuks 289 miljardi euro suurusele võlaabile Euroopa Liidu, Euroopa Keskpanga (ECB) ja IMF-i poolt.

Kreeka riigivõlg on aga endiselt kõrge. Praegu on see umbes 335 miljardit eurot ehk 180 protsenti riigi mullusest sisemajanduse koguproduktist (SKP).