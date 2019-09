Maanteeamet: ühe soojaga maanteid neljarajaliseks ei ehita

«Minu kõhutunne ütleb, et ei ole mõtet tegeleda hankega viis või kümme miljonit eurot, aga tõenäoliselt mitte ka sada miljonit eurot. Need numbrid, mida me oleme majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga konsulteerinud, seal need hanke suurused PPP-l võiks olla 30-70 miljonit maksimum,» rääkis Sauk ja lisas, et need on ka naaberriikide näited.