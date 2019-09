E-kaubanduse liidu juht: IKEA on Eestis mitme asjaga puusse pannud!

Väädi sõnul kasvab e-kaubandus jõudsalt: juulis oli Eestis e-kaubanduse maht juba pea 120 miljonit eurot, võrreldes eelmisel aasta sama perioodiga on kasv pea 30 protsenti ja kasvab igakuiselt 7-8 miljonit. Emori viimase e-kaubanduse uuringu tulemused näitavad, et pea 40 protsenti 25-35 aastastest Eesti elanikest ostab e-kanalist vähemalt 2-3 korda kuus. «Pea pooled ostudest sooritatakse piiriüleselt ehk teiste riikide e-poodidest. Küllap ka IKEA Soome ja Rootsi poodidest,» märkis Väät.

Ta nõustus, et IKEA tulek Eesti turule oli kauaoodatud. Tasub ka tähele panna, et Eesti on maailmas esimene ja ainuke turg, kuhu tuntud kaubamaja sisenes kõigepealt e-poeg. «Arvestades eestlaste e-ostlemise lembust, on see tunnustus ja mitteüllatav äriloogika. Siiski tundub, et kohaliku turule sisenedes on IKEA unustanud arvestada kohalike oludega,» kritiseeris Väät.

Tema sõnul on e-ostu tegemisel tähtsaimaks kriteeriumiks kiire transport ehk kauba kättesaamise kiirus, lisaks on olulised makselahenduse sobivus, soodne transpordihind ning lihtne ostuprotsess, kus ei küsita ostjalt ebavajalikke andmeid.

«Mida pakub aga IKEA?» küsib Väät ja toob näiteks, et e-poest toote tellimisel saabub toode lattu 7 päeva jooksul, mille järel toimub tarne 1-3 päevaga ehk tegelikkuses saad tellitud kauba mitme nädalase tarne jooksul.

«Tellitud kaupade eest saab IKEA e-poes maksta vaid deebet- või ja krediitkaardiga, millel e-maksevõimekus. IKEA ilmselt ei tea, et eestlased eelistavad ja kasutavad neljal juhul viiest maksmisel pangalinki, mitte krediitkaarti!» selgitas Väät. Lisaks on problemaatiline kaupade koju toomise tasu, milleks on 30-90 eurot. Samuti see, et IKEAst ostu sooritamiseks peab registreerima end kasutajaks, külalisena oste teha ei saa.

«IKEA tuleku üle Eestisse on ainult heameel,» resümeeris Väät. «Konkurents on edasiviiv jõud ja mõjub tarbijatele ainult positiivselt. On samas kummastav, kuidas selline suur ja võimekas kaupmees siseneb turule kohalikku turgu ja e-trende arvestamata ega kasuta ära kogu võimalikku müügipotentsiaali, mis tal Eestis oleks!»

IKEA avas hiljuti Eestis e-poe ning rajas Tallinna väljastuspunkti koos näidistesaaliga. Ühtlasi sai Eestist esimene riik, kuhu IKEA sisenes esmalt digitaalselt ja avas enne füüsilise poe olemasolu e-poe.