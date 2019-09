SuperAlko tegi Riho Maurerist Balti viinakeisri: «Mulle tõesti meeldib alkohol»

Eestis on alkoholi jaemüügi äri tugevalt Maureri ja tema äripartneri Elmo Ehrlichi käes. Viimasele kuulub ka pool Alko1000 ketist, mis on soomlastele tuntud suurte kauplustega Läti piiri ääres Valkas ja Ainažis.

Eesti maksu- ja majanduspoliitika aluseks on viimased 30 aastat olnud põhimõte, et «maksudega ei mängita», mis tähendab, et maksustamine hoitakse võimalikult lihtsa ja ennustatavana.