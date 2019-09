Rekordlaenu võtnud Airbaltic üllatas ülisuure kahjumiga

Air Balticu juht Martin Gauss rääkis intervjuus ERRile, et on väga keeruline täpselt prognoosida, milliseks kujuneb terve aasta tulemus. «Aga mida me alati ütleme, on et Air Balticu jaoks on aasta teine pool alati parem, kui aasta esimene pool,» rääkis Gauss.

Juulis teatas Baltikumi suurim lennufirma, et emiteeris 200 miljoni euro eest viieaastase lunastamistähtajaga võlakirju, mis on seni Läti suurim korporatiivvõlakirjade emissioon.

Saadud raha võimaldab Gaussi sõnul ettevõttel tagada piisav rahaline puhver, et rahulikult madalamaid aegu üle elada ja oma laienemisplaan ellu viia. «Kui ettevõttel on selles mahus raha – suved ja talved ja makrokeskkonna värelused ei tee meile midagi, kui meil on sel määral vahendeidm,» ütles Gauss.