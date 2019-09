Soome uurib panga ideed kasseerida hoiustajatelt intresse

«Tahame lihtsalt veenduda, kas see on legaalne,» ütles Soome finantsinspektsiooni asedirektor Jyri Helenius ja lisas, et juristidelt oodatakse selle kohta põhjalikku analüüsi.

Neljapäeval otsustas Euroopa Keskpank langetada hoiustamise püsivõimaluse intressimäära 0,5 protsendile. Otsus muudab finantssektorit murelikuks – Taanis, kus intressmäärad on miinuses juba seitse aastat, on pangad hakanud kasseerima raha rikastelt hoiustajatelt.

«Ma ei spekuleeri võimalikku pangajooksu,» mis võib tulla, kui erahoiustajad peaksid silmitsi olema negatiivsete intressidega, ütles Helenius. «See on niivõrd uus maailm, milles me elame, seega ma ei spekuleeri.»

SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor on märkinud, et Eestis kehtiva võlaõigusseaduse kohaselt peab hoiustaja kontol oleva raha eest kontopidaja talle tasuma intressi. «Omaette küsimus on, kuidas seda keeleliselt tõlgendada. Ajal kui seadus vastu võeti, ei osanud ju keegi arvata, et turuintress saab olla ka negatiivne,» märkis ta.