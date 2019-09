Martin Helme: peab liikuma diisliaktsiisi langetamise poole

"Käibemaksu vähenemine oli vale alkoaktsiisi poliitika üks suuremaid kahjusid ning seda on keeruline otseselt siduda, kuid fakt on see, et alkoholi aktsiisi karm tõstmine käis käibemaksu kehvema laekumise eel ja käibemaksu parem laekumine järgnes juulikuisele maksulangetusele," kirjutab Helme oma sotsiaalmeediapostituses.

"Kõik see annab julgust pressida edasi ka diisliaktsiisi langetusega. Jah, on arvutusi, mis ütlevad, et see toob kaasa suure eelarveaugu. Aga negatiivsed stsenaariumid on tehtud samade mudelitega, nagu tehti alkoholiaktsiisi langetuse negatiivseid tulemusi prognoosides. Meil on põhjust usaldada alternatiivseid arvutusi," tõdes ta.