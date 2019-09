Andmed koos: aktsiisilangetus tõstis plahvatuslikult napsumüüki

Eriti silmatorkav on aga plahvatuslikult kasvanud kange alkoholi deklareerimine. See kasvas võrreldes möödunud aasta juuliga 180,4 protsenti ehk pea kolm korda. Õlle deklareerimine suurenes veidi vähem, 53,4 protsenti.

Tänavu seitsme kuuga on eelarvesse kokku laekunud 129 miljonit eurot alkoholiaktsiisi, mida on siiski veidi vähem kui eelmisel aastal. Üks põhjus on selles, et möödunud aasta jaanuaris laekus aktsiisi tervelt 55 miljonit eurot. Põhjus lihtne, maksud tõusid 2018. aasta veebruaris. Kui aktsiisilangetus toob kaasa laovarude tühjaks müümise, siis aktsiisitõus mastaapse varumise.