Linnamäe ostab Linnamäe lihatööstuse

UP Investi juhatuse liikme ja tegevjuhi Sven Nuutmanni sõnul on UP Invest läbi Apollo Groupi üha enam investeerimas toitlustusärisse ning tippkvaliteetseid tooteid pakkuva lihatööstuse omandamine on sellele loogiline jätk.

Linnamäe Lihatööstuse tegevjuhi Indrek Loorensi sõnul jätkab Linnamäe Lihatööstuse senine juhtkond pärast tehingut ettevõttes tööd ning klientide ja koostööpartnerite jaoks omanikuvahetus suuremaid muudatusi kaasa ei too. «Linnamäe Lihatööstusel on kindel positsioon nii kodu- kui ka välisturgudel ja jätkame Eestis suurima ulukiliha kokkuostja ja müüjana. Linnamäe Lihatööstuse prioriteediks on jätkuvalt olla parim partner jahimeestele ja pakkuda klientidele kvaliteetseid premium-lihatooteid,» rääkis Loorens.

«UP Investi kogemuste kaasabil ja läbi grupi teiste ettevõtete sünergia soovime kindlasti oma positsiooni tugevdada nii Eestis kui välisturgudel,» lisas Loorens.

Tehingu hinda osapooled ei avalda. Tehingule peab heakskiidu andma ka konkurentsiamet.

Linnamäe Lihatööstus on pikkade traditsioonidega ulukilihatoodete valmistaja Eestis, mis alustas tegevust 1987. aastal 1. augustil. Linnamäe Lihatööstus on üks esimesi erakapitalil loodud lihatööstusi Eestis. Enamik Linnamäe Lihatööstuse toodangust müüakse Eesti turul, samas tegeleb ettevõte ka aktiivselt ekspordiga. Peamisteks välisturgudeks on Soome, Rootsi, Leedu ja Saksamaa.

Linnamäe Lihatööstuse tooteid on võimalik osta kõikidest suurematest kaubanduskeskustest, sealhulgas Stockmannist, Rimist, Selverist, Prismast, Comarketist, Coopist, Maximast, samuti Tallinna ja Tartu Kaubamajast. Linnamäe Lihatööstuse peamiseks prioriteediks on kvaliteet, milles järeleandmisi ei tehta – 2016. aastal omistati ettevõttele ISO kvaliteedijuhtimise sertifikaat. Linnamäe Lihatööstus on võtnud eesmärgiks edendada ulukiliha tarbimist Eestis, kuna praegu tarbivad eestimaalased ulukiliha elaniku kohta oluliselt vähem kui keskmiselt Euroopas.