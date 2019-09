Euroopa Keskpank keeras rahakraanid lahti

Põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimääraks jäeti 0,00 protsenti ja laenamise püsivõimaluse intressimääraks 0,25 protsenti.

Nõukogu eeldab, et ECB baasintressimäärad jäävad praegusele või madalamale tasemele kuni inflatsiooni väljavaade läheneb tasemele, mis on lähedal kahele protsendile, ent jääb sellest piirist allapoole.

ECB teatel algab uus varaostuprogramm 1. novembrist tempos 20 miljardit eurot kuus. Nõukogu eeldab, et programm kestab piisavalt kaua, et toetada intressimäärade mõju ja et see lõppeb veidi enne seda, kui baasintressimäärasid tõstetakse.

Eesti Pank uut rahatrükki ei pooldanud

Eesti Panga uus president Madis Müller jätkab Euroopa Keskpanga nõukogus Ardo Hanssoni nn pistrikupoliitikat, avaldades pessimismi rahatrüki taaskäivitamise mõttekuse suhtes.

Müller ütles uudisteagentuurile Bloomberg, et ehkki euroala majanduse olukord on halvenenud, majanduslangust veel ei ole ning pole ka deflatsiooniohtu, mis võiks olla rahatrüki põhjustaja. «Ma ei arva, et meil oleks praegu tugev põhjus QEks (quantitative easeing – rahapoliitika kvantitatiivne lõdvendamine ehk varaostuprogramm ehk rahatrükk – T.O.), ütles Müller möödunud nädalal Bloombergile.

«Lisaks disproportsionaalsusele olukorras, kus deflatsiooniohtu ei ole, on minu mure veel selle ebaefektiivsuses,» lisas ta.

Lisaks Müllerile on EKP nõukogu liikmetest rahatrüki taasalustamise suhtes näidanud pessimismi Saksamaa keskpanga juht Jens Weidmann, Hollandi keskpanga juht Klaas Knot, Austria keskpanga juht Robert Holzmann, Prantsusmaa keskpanga juht Francois Villeroy de Galhau ja EKP juhatuse liige Sabine Lautenschlaeger, kes on toonitanud, et rahatrüki taasavamine peaks olema viimane võimalus.

Paraku ei saanud Eesti Panga president Madis Müller, nagu ka Francois Vileloy täna toimunud nõukogu koosseisus hääletada, sest alates 2015. aastast käib hääletamine rotatsioonipõhiselt ning saatuse tahtel tuli Mülleril oma kahel esimesel nõukogu koosolekul hääletamisest kõrvale jääda.