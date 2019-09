Helme loodab siiski kütuseaktsiisi langetada

Ta lisas, et pessimistlike arvutuste kohaselt tähendaks diislikütuse hinna Lätiga samale tasemele langetamine eelarvest 40 miljoni euro kadumist, samas kui optimistlikud arvutused prognoosivad hoopis eelarvesse 20 miljoni euro lisandumist. Ministri sõnul tuleb suur vahe arvutustes sellest, et on raske ennustada, kas Eesti vedajad tulevad tankima Eesti turule tankima või jätkavad tankimist välismaal.

Helme rääkis, et praegu ongi käimas konjunktuuriinstituudi uuring, et sellele küsimusele vastust saada. «Kui me sealt saame mingi sisendi kätte, on meil julgust edasi minna,» märkis ta.

Rahandusminister rääkis, et praeguste eelarve läbirääkimiste käigus valitsus diislikütuse aktsiisi muutmist ei käsitle. «See ei tähenda, et kui me saame õiged numbrid saame kätte, et siis me sellega siiski valitsusse ei võiks tulla. Eeldus on, et see ei ole eelarvele mitte kuluga, vaid tuluga, või vähemalt eelarveneutraalne tegevus. Mina ei ole seda plaani maha matnud,» ütles Helme.