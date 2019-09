II pensionisambast vabaneb valitsusele kaks võimast rahavoogu

Esiteks raha, mis jääb riigil üle seoses sellega, et inimesed loobuvad sissemaksetest II pensionisambasse. Nimelt, II pensionisambaga liitunud maksavad pensionifondi 2% oma palgast ning lisaks tuleb riigilt 4% sotsiaalmaksust. Kui inimesed aga loobuvad sissemaksetest, ei pea ka riik enam 4% sotsiaalmaksust üle kandma.

Kokku maksab riik praegu II pensionisambasse pea 400 miljonit eurot, mis tähendab, et näiteks juhul, kui pooled inimesed loobuksid sissemaksetest, tekiks eelarvesse hoobilt ligi 200 miljonit eurot vaba raha. Ja seda igal aastal. Selle abil saabki näiteks erakorraliselt tõsta pensione ligi 100 euro võrra ja raha jääb ülegi.

See on valitsusele kõige olulisem reformi mõte, sest juba käib arutelu, kuidas ülejäävat raha kasutada. Keskerakond tahab seda kasutada kindlasti pensionitõusuks, samas kui Isamaa on andud segaseid signaale ning soovib seda raha kasutada lisaks pensionitõusule ka millekski muuks.

Teiseks raha, mis laekub juhul, kui inimesed hakkavad teisest sambast sääste välja võtma (st ei jäta raha pensionifondi ega investeerimiskontole). II pensionisamba fondidesse kogunenud ligi 4,5 miljardit eurot. Raha välja võttes tuleb aga praeguse teadmise juures maksta tulumaksu, mis on 20%. Jätkates sama näidet, et juhul, kui välja võetakse pool rahast, näiteks miljard eurot aastal 2020 ja teine miljard aastal 2021, siis suurenevad valitsuse tulud hoobilt veel 200 miljoni euro võrra mõlemal aastal. Lisaks võib paraneda ka käibemaksu laekumine juhul, kui suurem osa rahast suunatakse tarbimisse, aga seda on veelgi keerulisem prognoosida.

Seega, kui pooled inimesed loobuks nii sissemaksetest kui ka võtaks välja juba kogutud raha, tähendaks see valitsusele järgenaval kahel aastal kuni 400 miljonit eurot lisatulu ehk kokku 800 miljonit eurot, mida valimislubaduste täitmiseks kasutada.

Kuigi valitsus pole uuringuid teinud, siis ERRi ja Eesti Kindlustusseltside Liidu küsitlused on näidanud, et II pensionisambast täielikku loobumist kaalub või on kindlalt otsustanud veidi alla poole inimestest.

ERR-i uudistetoimetuse tellimusel ja Turu-uuringute AS läbi viidud küsitluses 44 protsenti kaaluks loobumist või loobuks kindlasti. Eesti Kindlustusseltside Liidu ja Turu-uuringute AS-i koostöös läbiviidud uuringust selgus, et 41 protsenti võtaks kogunenud raha pensionifondist välja. Tõsi, kindlalt on otsustanud II pensionisambast loobuda umbes iga kaheksas küsitletu ning ülejäänud alles kaaluvad seda.