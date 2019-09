Tuulberg: ma ei ole Savisaarele raha andnud

Tuulbergi sõnul võttis ta 2014. aasta 9. detsembril Nordea panga peakontoris välja 50 000 eurot, mis oli mõeldud tema purjetamisharrastuse finantseerimiseks. «See, et kohtusin samal päeval ka Savisaarega, ei ole rahaga kuidagi seotud. Purjetamismaailm ongi väga suures osas sularahamaailm,» märkis ta.

«Prokuratuuri mustri järgi on nii, et kui käid pangas ja siis kohtud tipp-poliitikuga, tähendab kohe raha andmist,» nentis Tuulberg.

Tuulberg selgitas kohtule ka talle süüks arvatud episoodi nagu ta oleks 2015. aasta märtsis andnud Savisaarele 30 000 eurot altkäemaksu, kuid kinnitas, et ka see summa oli mõeldud Bangkokis purjetamislaagris osalemise finantseerimiseks.

«Vaatasin toimikust järele, et olin kohtunud temaga 15 minutit ja mäletan ka üht lauset: teine ja neljas koht on kõige sitemad kohad. Eks igaüks saab sellest lausest isemoodi aru,» ütles Tuulberg ja selgitas, et jutt käis ilmselt ikka purjetamisest.