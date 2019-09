Valitsus jätkab miljardieurose salalaeka hoogsat täitmist

Seejuures ei teeni reserv peaaegu midagi, mis tähendab, et igal aastal sööb seda raha inflatsioon, mis viimastel aastatel on Eestis püsinud kolmest protsendist kõrgemal. Selle asemel kasutab valitsus reservi eelarveaukude lappimiseks. Nii ongi kriitikud ja riigikontroll öelnud, et töötukassa reserv on justkui valitsuse salalaegas, kust odavalt raha laenata.