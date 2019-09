Venemaa on varunud enam kui 100 miljardi dollari väärtuses kulda

Venemaa on kogunud üle 2200 tonni kulda ja see moodustab hetkel 20,7 protsenti riigi kõigist varadest. Venemaa kullavarude suurus on riikide lõikes maailmas suuruselt viies. Riigi keskpank on ostnud ainuüksi juba selle aasta jooksul 106 tonni kulda - seda on 19 protsenti vähem, kui mullu samal perioodil, aga siiski märksa rohkem, kui on ostnud ükski teine riik.