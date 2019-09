Uuring: eestlane eelistab uut Toyotat ja kasutatud Volkswagenit

Kui vaadata seda, milliseid automarke eelistavad Eesti elanikud osta kasutatuna, siis eelistused mudelite nimekirjas veidi muutuvad – tipus on Volkswagen Passat, Toyota Avensis, Audi A6-seeria ja Škoda Octavia. SEB andmed näitavad lisaks seost autoostja ja ostetava auto vanuse vahel: mida noorem on klient, seda suurema tõenäosusega ostab ta kasutatud auto. Vanusega kasvab tõenäosus, et inimene valib endale just uue auto, ning kui kliendi vanus ületab 50 aastat, on see tõenäosus vähemalt 50%.