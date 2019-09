Uber teatas, et autojuhid pole nende jaoks üldse olulised

Uberi peajurist Tony West ütles kolmapäeval peetud konverentsikõnes, et ettevõte ei muuda autojuhte oma töötajateks, sest tegelikult ei kohusta California uus seadus neid seda tegema. Teisipäeval California senati poolt vastu võetud seadus nimega Assembly Bill 5 (AB5) nõuab, et telefonirakendustel põhinevad firmad klassifitseeriks senised lepingupartnerid ettevõtte töötajateks, sest enamasti on sellised vabakutselised väga tugevalt alamakstud, ületöötanud ja ilma igasuguse legaalse kaitseta.

Töötaja staatuse määrab uue seaduse järgi loodud «ABC» test, mis otsustab, kas töötaja kvalifitseerub ettevõtte töötajaks või läheb lepingupartneri alla. Testis seisab näiteks, et töötaja kvalifitseerub siis, kui ta osaleb ettevõtte peamises tegevusvaldkonnas. Westi sõnul läbib Uber aga ABC testi, sest autojuhid pole tegelikult ettevõtte tegevuse jaoks keskse tähtsusega. «Testi järgi peab firma tõestama, et lepingupartnerid ei osale nende peamises ärivaldkonnas. Uber suudab seda tõestada,» ütles West.

«Mitu varasemat kohtuotsust on leidnud, et autojuhi töö jääb väljaspoole Uberi peamist tegevust, milleks on arendada ja hallata platvormi, mis pakub teenuseid erinevatele digitaalsetele turgudele,» täpsustas peajurist. Sisuliselt ütles West, et Uber pole tegelikult üldse sõidujagamisplatvorm. Paljud teised USA legaaleksperdid kergitavad taolise väite peale tõenäoliselt kulme.

Uberi peajuristi kommentaarid toovad ettevõttele tõenäoliselt kaela uue laviini kohtuasju nii autojuhtidelt, ametiühingutelt kui ka osariigilt. Arvestades aga, et Uberi käsituses on tohutu lobivõim ja legaalsed ressursid, siis ei pruugi osariigil olla piisavalt jõudu ja jaksu, et tõestada pikkades kohtulahingutes vastupidist.

Isegi kui Uber jääb lõpuks seadusele alla, ei pruugi see autojuhtidele head tähendada. Nad saavad küll lõpuks miinimumpalga ja seadusliku kaitse, kuid kaotavad tõenäoliselt vabaduse töötada millal tahavad ja kui palju tahavad. Tõenäoliselt peaks nad siis töötama vahetustes ja ainult ühe rakenduse (Uberi) piires.