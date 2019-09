Tõnis Oja: veerand miljonit Buffettit

«Pole üldsegi see tulemus, mida meedia meile iga päev sisendada püüab: et valdavalt on inimesed lollid ja ei oska oma rahaga midagi mõistlikku teha ja ainult pankade fondihaldurid teavad, mida lollide rahaga teha,» kirjutas erakonnas kõrgel positsioonil olev isamaalane sotsiaalmeedias.

Mida see aga tähendab? Meie parimate pensionifondide kümne aasta tootlus jääb vahemikku 4,5–5,5 protsenti aastas, kui aga võtta arvesse piirangud, mida seni teise samba fondidele seati ja mida alates septembri algusest enam ei ole, on tulevane tootlus ilmselt mõne protsendi võrra parem.

Et saada pensionifondidest paremat netotootlust, kus kulud on maha arvutatud, peaks inimeste pensionisäästude tootlus olema keskmiselt vähemalt seitse kuni kaheksa protsenti aastas ja seda kakskümmend, kolmkümmend, nelikümmend aastat järjest. Investoreid, kes sellist tootlust saavutada suudaks, on maailmas väga vähe. Üks selline on legendaarne investor Warren Buffett, aga rohkem polegi eriti teada.

Aga võib-olla me olemegi väga head investeerijad. Lihtsalt seni on meie inimeste talent varjus olnud ja tegelikult elab meil mitusada tuhat Warren Buffetti võimetega investorit. On ju täiesti võimalik, et Buffetti juured ulatuvad Eestisse. Nimelt tegi Google asutaja Sergey Brini abikaasa Anne Wojcicki (enam nad siiski koos ei ela) ettevõte 23andMe Buffetti põhjaliku DNA analüüsi, millest selgus, et legendaarse investori emapoolsed juured võivad olla Eestist. Mingitel andmetel on ema esivanemad siinne baltisaksa perekond Stahl. Kinnitust viimase väite kohta siiski ei ole.

On tore, et Isamaa on lõpuks leidnud Eesti Nokia, mida President Lennart Meri kaks aastakümmet tagasi meid otsima kutsus.

Kui nii, siis võiksid need sajad tuhanded inimesed peale pensionisäästude ka teiste inimeste raha paigutada ning Eestist võiks kujuneda rahvusvaheline finantskeskus, kus tegeldakse teiste riikide investeeringutega, muu hulgas ka pensionivaraga. Londony City on leppeta Brexiti või veel hullem, leiboristide võimuletuleku korral niikuinii oma positsiooni kaotamas ja asi siis meil see positsioon siis üle võtta ei ole.

Tänu sellele kolmandikule tööealisest inimestele hakkaksid siis kõrget palka teenima ka eestlastest koristajad, ehitajad, peentes restoranides töötavad ettekandjad ja paljude teiste alade esindajad, nagu isamaalasest rahvastikuminister ette kujutab.