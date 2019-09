Unustage Nordica: Estonian Airi eksjuht hakkab Eesti lennundust uueks looma

Regional Jeti juhil Jan Palmeril on suured plaanid ja miski ei näi seda vääravat.

Unustage Nordica, kogu rahvusliku lennufirmaga kaasnev paatos ning regulaarselt Tallinnas resideeruv lennukipark – need ajad on läbi. Eesti saab lubada endale vaid paindlikku lennuettevõtet, mis lendab seal, kus on kliendid ja raha.