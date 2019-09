Suri ettevõtja Mati Tusov

Kruuda ja Tusov lõpetasid koos Põlvas keskkooli ning alustasid koostööd 1990ndate lõpus. «Tusov on omaette, üksinda tegija,» iseloomustas Kruuda oma sõpra ja partnerit 2006. aastal Äripäevale. «Tusov usaldab iseennast. Siis pole ka põhjust kellelegi etteheiteid teha, et üks või teine asi on tegemata jäänud. Ja ilmas on juba asjad nii, et kes ise kõvasti tööd rabavad, neid soosib ja toetab ka väliskeskkond,» ütles Kruuda toona.