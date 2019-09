Kütuseaktsiisi langetamine jätaks eelarvesse suure augu

Rahandusminister Martin Helme (EKRE) andis kevadel ametisse astudes lootust, et võib-olla langetavad nad lisaks alkoholiaktsiisile ka kütusemakse, et tuua välismaal tankivad veokid kodumaale tagasi. Eile Äripäeva korraldatud kütusekonverentsil üles astunud ministeeriumi üks võtmeametnik Jegorov ütles, et vähemalt seni tehtud analüüsidele tuginedes ei pruugi see loodetud võitu anda.