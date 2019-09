Eesti kaitsetöösturid lähevad Londonisse uusi kliente püüdma

10.-13. septembrini Londonis toimuva messi Eesti ühisstendil osalevad Tactical Solution OÜ, ELI OÜ, Defendec OÜ, Bristol Trust OÜ, Toci OÜ, Milectria Est OÜ, Milrem AS, TerraMil OÜ, SOLEEST OÜ ja Cybernetica AS, teatas EAS.

EAS-i rahvusvahelise müügi valdkonnajuhi Elar Olliku sõnul on messidel osalemine paljudes sektorites rahvusvaheline standard. «Milrem Robotics on viimastel aastatel peaaegu kõikidel suurematel kaitsetööstuse messidel osalenud ning oma järjepideva kohalolekuga on nad välja teeninud usalduse ning leidnud häid koostööpartnereid. Praegu ütlevad nad, et kui mõne olulise messi vahele jätaks, siis tekiks paljudel küsimusi, et mis küll Milremiga juhtus,» selgitas Ollik.