Neste müüs maha kõik oma Venemaa tanklad

Neste automaattanklate keti ostab ära Venemaa üks suuremaid kütusefirmasid Tatneft. Leping sõlmiti juulis ning tehing jõuab lõpule aasta lõpul, vahendas Rus.Postimees. Väljaanne märgib, et kuigi Tatneftil on oma tankla ka Jaanilinnas, on see peamiselt tühi – enamik Eesti numbritega autosid käib tankimas Nestes, kus on parem teenindus ja kliendile vähem lisakohustusi.

Eesti Neste kliendikaart kehtib Venemaal kuni 27. septembrini, märgib Rus.Postimees. Ivangorodi Neste töötajate kinnitusel ei muutu pärast tehingut tankla töös ega kliendi jaoks midagi – langeda võib küll kütuse kvaliteet, kuid see-eest on oodata ka hinnalangust.

Neste lahkub Venemaa turult oma sõnul seepärast, et soovib keskenduda rohkem Balti riikidele ja oma kodusele Soome turule. Ettevõtte juht Peter Vanacker ütles müüki kommenteerides, et nende sihiks on tõusta taastuvenergia ja ringmajanduse lahenduste pakkujana maailma liidriks. «Venemaa äri müümine võimaldab meil keskenduda oma strateegilistele prioriteetidele,» lisas Vanacker.

Vanackeri sõnul on neil Peterburis ja selle ümbruses üle 1000 töötaja ning nad on klientidele tuntud kui puhast kütust müüv tankla. «Oleme õnnelikud, et Tatneft soovib meie kütuse jaemüüki Venemaal edasi kasvatada,» lisas ta.