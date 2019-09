Volkswagen asus oma tahmast nägu puhtaks pesema

Lihtne oleks rääkida Volkswagenist seoses Hitleri ja Natsi-Saksamaaga. Kuid selle asemel seostub see lisaks saksalikule kvaliteedile ka hipilikkuse ja vabadusega. See on toimunud paljuski läbi turundajate meisterliku töö, tänu millele on Volkswageni reklaamid hinnatud terves maailmas. Hea huumor ja eneseiroonia on need, mis eristavad Volkswagenit teistest autobrändidest. Kõige lihtsam on näha seda teleklippides – kui pea kõik teised autobrändid näitavad oma automudeleid erinevate nurkade all sõitmas tühjal maanteel kaugusesse, siis Volkswagen esitleb oma autosid teisest, inimlikumast küljest. Heaks näiteks on 2007. aasta Golfi interdistsiplinaarne kampaania, peaosas fiktiivne Horst Schlämmer, või klassikaks muutunud Tähesõdade reklaam.

Kuni viimase ajani oli Volkswagen täiesti plekitu bränd. Kuid neli aastat tagasi lahvatas autmaailmas hiigelskandaal, mille peategelaseks oli just seesinane Volkswagen. Selgus, et aastakümneid paipoisi rollis olnud autotootja on teinud pättust, pettes heitgaaside näitusid.

Tundub, et peale pettuse paljastumist tabas konglomeraadi peakontorit Wolfsburgis paanika. Langesid nii müük kui ka ettevõtte väärtus tervikuna. Oma koha kaotasid juhid ja hoolimata sisejuurdlustest ning patukahetsusest sai kannatada ka kuvand – ei olnud see Volkswagen enam sama lahe ettevõte mis enne, vaid pigem samasugune või isegi veidi nõmedam kui teised. Teate ju ise, kui suur teema on keskkond.

Selge on see, et sellises olukorras on kaks võimalust – kas jätta asjad nagu nad on ja süüdistada tarbijaid ja konkurente, või võtta midagi ette ja viia läbi brändivärskendus.

Sakslased tegid seda pikalt ja põhjalikult. Bränd on delikaatne asi ja ei ole kasulik läheneda sellele emotsioonide põhjalt. Sellepärast tegi Volkswagen seda endale omase põhjalikkusega – kõigepealt lasti emotsioonidel raugeda ja siis tuli välja uuendatud logoga.

Kogenematule silmale võib tunduda, et tegemist ei olegi millegi uuega. Mõneti on see ka tõsi, sest revolutsiooni, nagu tegi oma visuaalse identiteediga Toyota 1989. aastal, tõesti ei tehtud. Pigem valiti brändiuuenduseks evolutsiooniline tee ja keskenduti disainikeeles kahele olulisele suunale – üldistele trendidele disainimaailmas ning detailidele, mis kannaksid endas uut kergemat kuvandit.

Väikse kõrvalepõikena peab märkima, et see ei ole esimene kord, kui Volkswagen oma logo uuendab. Kokku on alates 1939. aastast olnud Volkswagenil vähemalt kaheksa erinevat logo, mida on ikka moodustatud kahest tähest, V ja W. 1960. aastast on ka logol samasugune lihtne ringilik kuju.

Ajastu trende järgides muutus alates üheksakümnendate keskelt Volkswageni logo ruumilisemaks. See on aga täna disainis selgelt eilne sõna. 2003. aastal tõi Apple turule iOS 7, mis eristus ühetasandilise ehk flat design’iga. Sestpeale on see muutunud domineerivaks disainikeeleks ning sarnase brändiuuenduse on teinud läbi paljud maailmakuulsad brändid. Näiteks MasterCard, Netflix ja Spotify on mõned, mis kohe meenuvad. Sama suunda läinud nüüd ka Volkswagen, muutes oma logo ühetasandiliseks.

Lisaks on uus logo saanud ka peenema joone. Tänu sellele mõjub see kergemana, mis on ka kogu brändiuuenduse eesmärk, sest logo ei ole ainult disainielement, vaid jäämäe tipp. Volkswagen tahab olla jälle uuendusmeelne ja lahe, millele viitavad ka tema uued «naeratavad» mudelid, ning olla see, kes annab inimestele vabaduse liikuda ilma keskkonda koormamata. Seda mõtet kannab endas ka Volkswageni ambitsioon tuua lähiajal massidesse elektriautod. Päris nutikas, arvestades saastaja kuvandit, mis Volskwagen endale peale suurskandaali sai. Elektrilisust rõhutab ka logo sinine värvigamma.