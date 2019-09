Suur tanklakett pääses biokütuse nõudest

Kuu aega tagasi saatis majandusministeerium välja seaduseelnõu, mis oleks kohustanud kõiki Eesti tanklaid müüma bensiini või diislikütust, kus füüsilise biokütuse sisaldus liitris on vähemalt 6,4 protsenti. Lühidalt öeldes taheti tõmmata universaalne piir, kust ükski kütusemüüja allapoole kukkuda ei tohi.

See ajas harja punaseks Alexelal, kes on tänu suuremahulistele investeeringutele saanud vähemalt seni biokütuse segamise nõude asendada täielikult biometaani müügiga. Kuna metaan on CO2-vaba, vastavad nad riigi silmis keskkonna- ja kliimaeesmärkidele.