Vitsur: majanduses seisavad ees mõnevõrra viletsamad ajad

«Selge on ka see, et mida väiksem ja avatum majandus on, seda rohkem on ta avatud neile negatiivsetele mõjudele, mis praegu maailmas valitsevad. Teiseks peame arvestama, et majanduse areng jääb tsükliliseks igas olukorras. Head ajad on kestnud juba üsna kaua, mistõttu mingisuguse korrektsiooni saabumine oleks üsnagi loomulik,» tõdes presidendi majandusnõunik.