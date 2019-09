Madis Müller tõusis pistrike skaalal kõrgemale

«Ma ei arva, et meil oleks praegu tugev põhjus QE-ks (quantitative easing - rahapoliitika kvantitatiivne lõdvendamine ehk varaostuprogramm ehk rahatrükk – T.O.), ütles Müller möödunud nädalal Bloombergile antud intervjuus. «Lisaks disproportsionaalsusele olukorras, kus deflatsiooniohtu ei ole, on minu mure veel selle ebaefektiivsuses,» lisas ta.