Kihnu Suaru sadama väikelaevade kai rekonstrueerimistööd on lõpusirgel

Kihnu vallavanem Ingvar Saare ütles, et Suaru sadama väikelaevakai ehitus on põhimõtteliselt valmis. Suuremahulised tööd ehk süvendus, kaldakindlustus ja kaiehitus on lõppenud. Jäänud on ujuvkaide paigaldus, piirded, valgustus ning platsi asfalteerimine.

Kihnu Suaru sadama kai nr 5 ehitus on valmis, jäänud on vaid platsi asfalteerimine FOTO: Ingvar Saare

Tööde lõpptähtaeg on 15. oktoober. Selleks ajaks saavad Kihnu Suaru sadamas kõik planeeritud tööd tehtud ning laevad võivad hakata seal silduma, kinnitas vallavanem.

«Sadama ametliku avamispeo sätime järgmise aasta hooaja algusse,» lubas Saare.

Lemsi külas Kihnus asub samas akvatooriumis tervelt kolm eraldi sadamaregistrisse kantud sadamat. Kõige merepoolsem kannab Kihnu sadama nime ning teenindab eelkõige saart mandriga ühendavat parvlaevaliini, kuid seal leiduvad ka kohad külalisjahtidele ning paaditankla.

Sadama põhjasopis asub põhiliselt kohalike kalastajate kasutatav Suaru Kalasadam, kus vett jagub vaid väiksematele kaatritele ja sõudepaatidele.

Nende kahe vahele jääb Suaru sadam, mille väikelaevadele mõeldud kai nr 5. ehitustööd nüüd lõppesidki. Suaru sadama rekonstrueerimist kaasfinantseeris Interregi Eesti-Läti piiriülene koostööprogramm, mille eesmärgiks oli lisada kõigisse projektis osalevatesse sadamatesse vähemalt 10 uut paadikohta külalisalustele.

Kõigi Kihnu sadamate ühine mure on akvatooriumi avatus kirdetuultele, kinnitas Kihnu parvlaevasadamat haldava AS Saarte Liinid juhatuse esimees Villu Vatsfeld. Sadamat lainetuse eest kaitsva muuli või lainemurdja ehitamisest on räägitud aastaid, kuid siiani on selle rahastamine ikkagi eelarvetest välja jäänud. Lainemurdja projekt on olemas, ehitusmaksumus hinnanguliselt 900 tuhat eurot.

«Lainemurdja põhieesmärk ei ole ainult sildumistoimingute lihtsustamine, vaid hoopis sadamarajatiste kaitse ja sadama eluea maksimaalne pikendamine,» selgitas Vatsfeld.