Merko Ehituse Eesti juht lahkub ootamatult ametist

«Töö Merko Ehitus Eesti juhatuse esimehena on olnud äärmiselt huvitav ja pingeline. Mul on olnud väga hea meel anda oma panus Merko kontserni suurima tütarettevõtte arengusse. Ehitusturg on pidevas muutumises ja edu saavutavad kõige kohanemisvõimelisemad, seega peab jätkuvalt ja kiirelt kohanema ka meie ettevõte. Tunnen, et organisatsiooni areng tervikuna on liikunud õiges suunas ja muutusi tuleb kindlasti jätkata,» ütles Paal.