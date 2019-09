Diiselauto usku eestlastel ei maksa aktsiisilangetust loota

Rahandusminister Martin Helme andis ametisse astudes lootust, et võib olla langetavad nad lisaks alkoholiaktsiisile ka kütusemakse. Täna Äripäeva korraldatud kütusekonverentsil üles astunud ministeeriumi üks võtmeametnik Jegorov ütles, et vähemalt praegu tehtud analüüsidele tuginedes ei pruugi see loodetud võitu anda.

«See jutt, mida oleme kuulnud, et kui langetame diisliaktsiisi, saame eelarvesse 100 miljonit juurde, ei pea kuidagi paika. Oleme seda eest ja tagant, ülevalt ja alt analüüsinud, aga ei tule kuidagi kokku. Rahamägesid lihtsalt ei paista,» rääkis Jegorov. Ta tõi võrdluseks, et kui langetada diislimaks Läti tasemele, haihtuks Eesti eelarvest 50 miljonit aastas. Kui langetada Leedu tasemele, kaoks lausa 100 miljonit eurot.

Aina kasvav diisli-armastus

Asekantsler lisas, et kütusemaksude vähendamine ei tooks Eestisse juurde ka välismaa rekasid nagu on ekslikult arvatud. «Me ei saa end geograafiliselt nihutada, et transiitvood siia juhtida,» ütles Jegorov ja tõi näiteks, et kui Eestis olid diislimaksud madalad ei tulnud siia Rootsi või Soome veoautod tankima.

Üks variant oleks teha kaubavedajatele eraldi kütuseaktsiisi tagastus, kuid see looks juurde rohkelt bürokraatiat ja tõenäolisi pettusi, mistõttu ei pruugi see olulist võitu anda.

Jegorov rõhutas, et kuigi viimasel ajal on palju räägitud piirikaubandusest ja aktsiisikadudest, siis numbreid kokku lüües tuleb välja, et kütuseaktsiisid on aasta-aastalt kenasti kasvanud. Kui 2013. aastal laekus aktsiisi 384 miljonit, siis mullu juba 543 miljonit eurot. See tähendab, et aktsiisi juurdelaekumine on igal aastal olnud umbes 30 miljonit eurot. Ka see on täiendav argument, miks ei tasu aktsiisimäära puutuda.

Asekantsler märkis, et eestlased on täielikult diiselmootoriga autode usku. Selle illustreerimiseks tõi ta lauda kõneka statistika. Viimase 15 aastaga on diisli tarbimine kasvanud 270 miljonilt liitrilt aastas 700 miljoni liitrini. Kui 10 aastat tagasi oli arvel 100 000 diiselautot, siis tänavu augusti seisuga lähenes nende arv juba 300 000ni.

See tähendab, et juhul kui diisliaktsiisi määra langetada, pöörduksid Eesti inimesed veelgi enam diisli usku, mis seab juba oluliselt kahtluse alla meie kliimaeesmärkide täitmise. «See on tõsine mõttekoht,» leidis Jegorov.

Sinise kütuse turul pudru ja kapsad

Asekantsler puudutas ettekandes ka eriotstarbelise diisli ehk rahvakeeli nö sinise kütuse teemat. Kuigi EDK on mõeldud rangelt tarbimiseks vaid kalanduses ja põllumajanduses, ajavad seda paaki ka tavaliste sõiduautode omanikud.

Väärkasutus ulatub umbes 5 miljoni euroni aastas. Samas täpsustas Jegorov, et pettuste maht ei pruugi nii suur olla, kuna süsteem on läbipaistmatu ja riigil puudub ikkagi arusaamine, kes väärkasutab ja kes mitte. Selle illustreerimiseks tõi ta välja, et sinise kütuse ostjaid on aastas kuskil 29 000, kellest kahtlusevari lasub tervelt 27 000 inimesel. «See iseloomustab, et segadust on palju,» lisas Jegorov.

Välja tuleb töötada oluliselt lollikindlam ja arusaadavam süsteem, leidis ta. «Kui suvaline auto sõidab tanklasse ja ostab sinist kütust, siis maksuamet peab tal järel käima ja uurima, kas tal oli see luba või mitte. See süsteem pole jätkusuutlik,» selgitas Jegorov, kelle sõnul tuleb seadus ümber teha nii, et soodustus säiliks ikkagi põllumeestele, kes seda vajavad.

Maaeluminister Mart Järvik on lubanud eriotstarbelise diislikütuse süsteemi muuta. Teema on olnud juba ka valitsuse laual.