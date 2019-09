Poemüüja varastas üle tuhande krediitkaardi, jättes meelde nende numbrid

Jaapani politsei sõnul on mehel eideetiline ehk fotograafiline mälu, mis võimaldas tal hoida numbreid piisavalt kaua meeles, et need märkmikku üles kirjutada. Politsei leidis Taniguchi korterist märkmiku enam kui 1300 krediitkaardi andmetega, ning üritab nüüd neid siduda erinevate netitehingutega, et saada ülevaadete tema kuritegude suurusest.

Taniguchi ütles politseile, et ostis internetist kalleid brändikaupu ning müüs need lisaraha teenimiseks edasi pandimajadele. Näiteks ostis ta hiljuti kaks väga kallist naiste käekotti väärtusega 270 000 jeeni (2500 dollarit). Need kaks kotti viisidki tema tabamiseni, sest ta tellis need enda kodusele aadressile. See asjaolu näitab, et ülihea mälu ei seostu ilmtingimata veel kõrge intellektiga.