Balti jaama turu kõrvale kerkib Radissoni hotell

«Astri Grupi eesmärgiks on luua multifunktsionaalseid keskkondi, mis katavad ära väga laia sihtgrupi vajadused. Hotelli lisandumine piirkonda toetab kindlasti külastajate arvu kasvu ning samuti on oluline erinevatele iduettevõtetele, kes ennast Telliskivi piirkonda sisse on seadnud,» ütles Astri Grupi juht Anne Aland pressiteate vahendusel.