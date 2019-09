Nissan on mässitud uude skandaali, tegevjuht astub tagasi

Skandaalide käes vaevleva Nissani jaoks on tegu järjekordse ränga hoobiga, sest novembris vahistasid Jaapani võimud Nissan-Renault Liidu tegevjuhi Carlos Ghosni, kes pole siiani vabadusse pääsenud. Nissani nõukogu juht Kimura Yasushi ütles Jaapani ajakirjanikele, et Saikawa astub tagasi 16. septembril. Etteõvõte loodab leida uue juhi järgmise kuu lõpuks.

Nissan teatas ühtlasi meediale, et Ghosni ja tema kaasosalise Greg Kelly väärtegude uurimine on paljastanud, et nende skeemitamine läks firmale maksma ligemale 35 miljardit jeeni (327 miljonit dollarit). Kimura keeldus Ghosni kohta rohkem detaile avaldamast, sest menetlus alles käib.

Kimura tunnistas, et Saikawa aktsiaskeemi paljastas Ghosni tegude uurimine. Ta lisas, et Saikawa ei teinud otseselt midagi ebaseaduslikku, kuid ta oli sihilikult manipuleerinud juhtivtöötajatele mõeldud aktsiaboonuste süsteemi nii, et ta teeniks selle pealt rohkem raha. Nimelt on juhtidel õigus teenida heade majandustulemuste ja ettevõtte eesmärkide saavutamise eest tasuta aktsiaid.

Kimura ei öelnud konkreetselt, et Saikawa tagasi astumine on seotud aktsiaskeemiga, vaid tema sõnul on Saikwa tahtnud juba ammu «pulga üle anda». Saikawa lubas aktsiate pealt teenitud liigse tulu ettevõttele tagasi maksta. Milline skeem täpsemalt välja nägi, ei täpsustatud.

Saikawa juhtimine oli küsimuse all juba ennegi. Nissani kasumid on sellel aastal sisuliselt põhja kukkunud ja ettevõte teatas juulis 12 500 töökoha koondamisest üle kogu maailma. Saikawa ise teatas juulis, et ta paneks hea meelega ameti maha, kui on tüürinud Nissani taas paremale kursile.