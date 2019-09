Tallinna–Narva rongiliin aitas kasvatada Elroni müügitulu

Teises kvartalis tehti Elroni rongidega 2,1 miljonit sõitu, mida on kuus protsenti rohkem kui aasta varem. Ettevõtte juhtkonna hinnangul aitab sõitude arvu endiselt tõsta piletimasinate kasutuselevõtt rongides, mis kiirendab piletimüüki. Tasuta maakonnabusside pärssiva mõjuta võiks juhtkonna arvates kasvutempo tõenäoliselt olla veelgi kiirem.

Enim on nõudlus suurenenud Tallinna–Narva ja Tallinna–Tartu ekspressliinidel, kuid kasv on laiapõhjaline ja puudutab enamikku liine.

Pikemate ekspressliinide suure nõudluse tõttu on ühtlasi kasvanud keskmine sõidu pikkus ja sellest tulenevalt ka ühe sõidu keskmine hind. Seeläbi küündis ettevõtte piletitulu teises kvartalis 4,7 miljoni euroni, kasvades aastaga 16 protsenti.

AS-i Eesti Liinirongid põhitegevusalaks on Eesti-sisese reisijateveo korraldamine rongidega.

Ettevõtte rongipargis on 38 rongi ja liinivõrgu kogupikkus on 723 kilomeetrit, millest on elektrifitseeritud 132 kilomeetrit.