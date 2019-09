Rahandusministeerium: pensionid tõusevad järgmisel aastal kaheksa protsenti

“Kuna palgakasv on kiirem, kui me kevadel ootasime, oleme olulise komponendina tõstnud ülespoole pensioniindeksit. Järgmise aasta pensioniindeks on 1,08, mis tähendab laias laastus kaheksaprotsendilist pensionitõusu järgmisel kevadel,” rääkis rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna analüütik Margus Täht eile ministeeriumi suvise majandusprognoosi esitlusel.