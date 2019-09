Uskumatu: Leedu käibemaksu puudujääk on kümme korda suurem kui Eestis

Käibemaksulõhe ehk käibemaksu alalaekumine, mis kujutab endast koguerinevust eeldatava käibemaksutulu ja tegelikult laekunud käibemaksutulu vahel, on eelmiste aastatega võrreldes mõnevõrra vähenenud, kuid püsib endiselt väga suur, teatas Komisjon.

Kui 2017. aastal hinnati maksmata käibemaksu kahju Eestis 122 miljonile eurole, siis Lätis oli sama summa tervelt 381 miljonit eurot. Leedus on aga sama summa müstilised 1,1 miljardit eurot.

28 Euroopa Liidu liikmesriigi hulgas oli Eesti oma tulemusega kolmas. Eespool on vaid Malta 13 miljoni ja Luksemburg 23 miljoni euroga.

Eestis oli käibemaksulõhe 2017. aastal 5 protsenti, mis on 1 protsendipunkt vähem kui aasta varem. Lätis oli näitaja 15 protsenti, mida on 2 protsendipunkti enam kui 2016. aastal. Leedu käibemaksulõhe on püsinud 25 protsendil alates 2015. aastast. Soome käibemaksulõhe langes aastaga 1 protsendipunkti võrra 7 protsendile.