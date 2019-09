Eestlane Jaapanis: raevukas taifuun tõi magamata öö

Õhtu on lämbe ja kuum ning tsikaadide vali sirin täidab vanaaegsetest Jaapani puitmajadest ümbritsetud tänavat. Päikeseloojangut illustreerivad ebatavalised, kuid kaunid rünkpilved. Mõned inimesed peatuvad ja teevad oma iPhone'idega taevast pilti. Jaapanlased teavad neid pilvi hästi, sest need ennustavad midagi suurt. Väikepoepidajad tassivad sisse tänavale välja pandud taimepotte, kanji märkidega silte ja muid liigutatavaid esemeid, et äri tänaseks sulgeda. Muidu tundub olevat õhtu nagu iga teine - kohalikud mehed istuvad kõrtsides, yukata't kandvad tüdrukud teevad üksteisest tänavanurgal pilte ning enamus inimesi suundub läbi õhtu ühes või teises suunas.

Olen naisega õhtusel jalutuskäigul, et nautida päevaga võrreldes natukene jahedamat õhtuilma (temperatuur on endiselt üle 30 kraadi). Peatume ühe kõrtsi ees, et osta koju kaasa kohalik käsitööõlu, mida olen pikalt taga ajanud, kuid pole siiani kusagilt leidnud. Baarman, kes ilmselgelt ei usu, et tema kodulinnas võiks elada valged inimesed, tunneb meid nähes muret ja kukub jaapani keeles seletama, et «suur vihm ja tuul» on tulekul ning me peaks kiiremas korras varju leidma. Tema higisel näol peegeldub siiras mure ja ta kordab ennast mitu korda üle, juhuks kui rumal barbar ei saa aru.

Suundume veidi kiiremal sammul kodu poole tagasi ning arutleme taifuuni üle, mille liikumist ja arengut oleme uudiste vahendusel kogu päeva jälginud. Taifuunid ei tule tavaliselt otsejoones Tokyo peale, vaid tabavad pigem Lõuna- ja Lääne-Jaapanit. Seega on tegu võrdlemisi ebatavalise ilmastikunähtusega. Meie unine väikelinn (loe: umbes Tallinna-suurune) jääb Tokyost paarkümmend kilomeetrit loode suunas ja prognoosid näitavad, et me jääme otsejoones taifuuni sisse.

Oleme Jaapanis elades õppinud mitte liigselt muretsema, sest tegu on kõige katastroofikindlama riigiga maailmas. Jaapan on arenenud ja jõukas riik, mis on läbi ajaloo jäänud pidevalt looduse viha ja raevu ette. Taifuunid, maavärinad, vulkaanid, üleujutused, maalihked - Jaapan saab igal aastal neid kõiki. Me muutume aga kraadi võrra murelikumaks, kui ühtäkki värisevad korraga meie mõlema telefonid ning ekraanil seisab suurelt: «Emergency Alert!». Kõik järgnev tekst on jaapanikeelne, sest välismaalaste informeerimine kriisiolukordades on endiselt üks asi, millega riik hakkama ei saa või ei taha hakkama saada. Isegi selle teate saame ainult seepärast, et meil on Jaapani siseturul kasutamiseks mõeldud mobiiltelefonid.