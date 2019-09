Ossinovski ettevõtte ootamatult head tulemused

Möödunud aastal oli soodne ärikeskkond tegevusmahtude kasvatamiseks. Kontsern on panustanud vagunite ja vedurite soetamisse, kaubandustegevuste mitmekesistamisse ja geograafilisse laienemisse.

Tänavu plaanib ettevõte jätkata samadel tegevusaladel ning on suunanud geograafilise laienemise peamiselt Euroopa Liidus ehk Poolas, Saksamaal, Soomes, Horvaatias, Lätis, Leedus ja Eestis.

Põhjuseks on Baltikumi suurima raudteeveeremi remontimisega tegeleva ettevõtte, Daugavpils Lokomotivju Remonta Rupnica (DLRR) Riia börsilt ära viimine, millega firma muutus tütarettevõtjaks.

Skinest Rail on rahvusvaheline raudteekontsern, mis pakub kvalifitseeritud teenuseid raudteetranspordi ja -ehituse valdkonnas. Skinest Rail omab ettevõtteid Eestis, Lätis, Leedus, Ukrainas, Venemaal, Poolas, Gruusias, Kasahstanis, Soomes ja Horvaatias.

Ka Skinesti konkurent, riigile kuuluv operail on teinud läbi totaalse muutumise.

Postimees kirjutas äsja, et riiklik raudtee-kaubaveofirma Operail kasvatas tänavu esimesel poolaastal kõiki olulisi majandusnäitajaid, puhaskasum kasvas eelmise aasta sama ajaga võrreldes 7 protsenti, 5,2 miljoni euroni.

Ettevõtte kulumieelseks ärikasumiks (EBITDA) kujunes 8,9 miljonit eurot, mida on 14 protsendi võrra rohkem eelmise aastaga võrreldes. Üheprotsendilises languses oli aasta esimesel kuuel kuul kaubaveo maht. «Me vedasime kuue kuuga pea seitse miljonit tonni kaupu ehk rohkem kui miljon tonni kuus, mis on väga hea näitaja. Võrreldes eelmise aastaga on kaubaveos näiteks kasvutrendi näidanud väetised, keemiakaubad ja vedelad mineraalsed kütused ning mõningast langustrendi põlevkivi ja tahked mineraalsed kütused,» märkis Toomsalu.