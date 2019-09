Jüri Ratas: eelarve tasakaal on dogma, mida tuleks arutada

«Näeme, et meist rikkamad riigid hoiavad hoopis teistsugust eelarve tasakaalu protsenti. Näiteks Soomegi. Samas räägime, et tahame Soomega sammu pidada, neile järele jõuda. See tähendab kiiremat arengut ja nõuab ka palju investeeringuid. Eesti ühiskonnas näeme, et meie infrastruktuur ja liiklusohutus ei ole valmis, meie investeeringud haridusse pole valmis, sama on toimetulekuga sotsiaalvaldkonnas,» loetles Ratas.