Pensionifondimiljonäride arv kasvas uuele rekordtasemele

Fidelity analüüsist selgub, et inimeste pensionifondi keskmine suurus kasvas teises kvartalis kaks protsenti 106 000 dollarini. Ka aastane kasv on kaks protsenti.

Fidelity sõnul kavas ka töötajate keskmine panus pensionifondidesse rekordtasemeni 8,8 protsendini, mis on peaaegu terve protsendipunkti võrra suurem kui kümme aastat tagasi. Lisaks on 32 protsenti suurendanud oma osalusmäära, mis on pea kolm korda enam kui oli 2009. aasta teises kvartalis. Kümneaasta tagune madal tase on mõistetav, sest just siis oli finantskriis kulminatsioonis, finantsturud põhjas ja inimeste hirmud väga suured.