Briti leiboristid plaanivad sealse majanduse pea peale pöörata

«Me peame tegema kõike vastupidi, mida tegi Thatcher,» ütles Corbyni toetusgrupi Momentum asutaja Jon Lansman Financial Timesile.

Plaanitava majandusreformi tuumaks on üks sõna: ümberjagamine - tulude, vara, omanduse ja võimu ümberjagamine. Leiboristide eesmärgiks on suunata kapitali käes oleva võimu töötajatele, kontrolli ümbermängimine aktsionäridelt ja omanikelt töötajatele, tarbijatele ja üürnikele.

«Me peame majanduse reeglid ümber tegema,» selgitas Corbyni varivalitsuse rahandusminister John McDonnell. «Muudatused on tulemas,» lisas ta.

Konservatiivide endine minister David Willetts, kes on praegu mõttekoja Resolution Foundation nõukogu esimees, selgitab, et Brexiti tõttu on väga keeruline nimetada leiboristide plaani mängurluseks.

«Brexit on nii radikaalne, nii massiivne mängurlus, mis lõhub 40 aastat kestnud majandussuhted, et tooridel on keeruline öelda inimestele, et ärge laske leiboristidel riske võtta,» selgitas Lord Willets. «Nad küsivad, kes on siin mängur,» lisas ta.

Majandusrevolutsiooni peaarhitekt on John McDonnell ja seni teadaantud plaanide hulka kuuluvad raudtee, vee-ettevõtete, postiteenistuse ja elektrivõrguettevõtete natsionaliseerimine, märkimisväärselt kõrgemate maksumäärade kehtestamine rikastele, kümne protsendi kõikide suurettevõtete aktsiatest jagamine töötajatele, rentnike õiguste täielik reform ning hiiglaslik laenuvõtmine avalikeks investeeringuteks.

Lisaks uurivad leiboristide juhid veel radikaalseid muutusi, nagu näiteks neljapäevalise töönädala kehtestamine, ettevõtete juhtidele maksimumtasu määramine, City ehk finantssektori töötajatele boonuste maksmise lõpetamine, universaalse baassissetuleku kehtestamine, eraisikutelt rentijatele «õiguse välja osta» kehtestamine ning rikastele maaomanikele suurte maksude kehtestamine.

Leiboristide plaanid on nii pöörased, mistõttu paljud kõrge sissetulekuga inimesed, ettevõtjad, investorid ja maaomanikud on sattumas paanikasse.