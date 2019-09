Kreeka peaminister tegi teatavaks uued majandusreformid

Augustis külastas ta Prantsusmaad, Saksamaad ja Hollandit, et julgustada sealseid investoreid kasutama ära võimalusi, mida tema uus konservatiivne valitsus pakub.

Kuigi Kreeka on hakanud taastuma kuus aastat kestnud majandussurutisest ja ligi aastakümne pikkusest võlakriisist, on riigi majandus endiselt habras.

Kreeka avasektori võlg on üle 180 protsendi sisemajanduse kogutoodangust (SKT) ning riik on endiselt Euroopa Liidu ja Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) range järelevalve all.