Vaata, millised on Volkswagen Grupi kõige olulisemad brändid

Volkswageni kõige kasumlikum bränd on luksusautode tootja Audi, mis on ka üks vanemaid ülevõtmisi, mis tehti 1966. aastal. Volkswagenile kulub luksusautode tootjast 99,64 protsenti. Audi ise on kujunenud mitme autotootja ühinemise tulemusena, millest mõne ajalugu ulatub 19. sajandi lõppu.