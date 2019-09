Microsofti kaasasutaja Tallinnas käinud superjaht on 295 miljoni euroga müügis

Microsofti kaasasutaja Paul Alleni megajaht Octopus, mis külastas 2010. aastal ka Tallinna sadamat ja millel on esinenud teiste hulgas nii Mick Jagger kui ka U2, on müügis. Superjahti müüb maaklerfirma Fraser and Burgess ning selle eest küsitakse 295 miljonit eurot.