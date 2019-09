Helme jätaks kaitseväe biokütuse erandist ilma

Helme leidis, et valikuline erand kaitsejõu sõidukitele pole õige. Ta põhjendas kirjas majandusministeeriumile, et biolisandiga segatud fossiilkütuse kasutamise probleemidest on rääkinud teisedki sektorid, näiteks põllumajandus, mistõttu tuleb asi uuesti üle vaadata ja leida teistsugune lahendus.

Seni on biokütuse nõudest soovinud pääseda nii kalurid, põllumehed, kaugküttefirmad, vee-ettevõtted ja päästeamet. Majandusministeeriumi ametnik Rein Vaks, kes eelnõu välja töötas, ütles ERRile, et erandite nõudmine on ületanud igasuguse normaalsuse piiri.

Ta leiab, et kaitseliidule ja kaitseväele on erandit teha oluliselt lihtsam kui teistele, kuna neile müüdud kütus on aktsiisivaba ehk selle üle peab riik niikuinii eraldi arvestust.

Erinevad osapooled on soovinud biokütusest pääseda, kuna leiavad, et biodiisli või etanooliga segatud kütus läheb pikemaajalisel ladustamisel riknema ja võib mootorile kahju teha.

Veefirmad pöördusid ministeeriumi poole jutuga, et biokütuse lisamise nõue võib hädaolukorra ajal nende veepumbad ja generaatorid rikki ajada. Näiteks hakkab juba 2 protsendiline biokütus pikaajalisel seismisel riknema ja ummistama generaatorite toitesüsteeme. Samuti võib kütus kihistuda ja tekkida sade.

Järvik pelgab busside seiskumist

Biokütuse kohta on sõna võtnud ka teine EKRE juhtivpoliitik, maaeluminister Mart Järvik, kelle hinnangul võib biolisandiga diislikütus ilmade jahenedes hakata Eestis suuri probleeme tekitama.

«See, et uuemat tüüpi kombainid jäävad põllul seisma ja probleemiks on biolisand diislikütuses, on alles probleemide algus – kui ilmad lähevad jahedamaks, siis see biolisand hakkab filtreid ummistama ja siis on oht ka ühistranspordile ja kõikidele diiselmootoritega sõidukitele,» rääkis Järvik, kes on tehnoloogiateaduste magister ja omal ajal töötanud remonditöökoja juhatajana ja bussijuhina.